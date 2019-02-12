Задоров - о ЧМ-2018: "Плакал, когда Россия обыграла Испанию, когда сравняла счет с Хорватией в конце овертайма"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" рассказал, что плакал, когда сборная России обыграла Испанию на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что давно не испытывал таких эмоций.

– На ЧМ-2018 с такой любовью к футболу наверняка ходили?

– Не получилось, потому что мне надо было реабилитацию после операции на плече проходить. Но смотрел, естественно, все. Головин, Акинфеев, Дзюба, да все – красавцы. Такой праздник стране подарили! Я плакал, когда мы обыграли Испанию, когда сравняли с Хорватией в конце овертайма. Давно таких эмоций не испытывал. Сидел как Слуцкий, туда-сюда на стуле качался. Очень круто было.

Да, по пенальти проиграли, да, Смолов не забил. Но я как профессиональный спортсмен его понимаю. То, что с его мастерством он может эту паненку исполнить – не сомневаюсь. Просто он волновался – и не получилось. Любой на его месте волновался бы. Месси, Роналду с пенальти промахивались, Бекхэм два раза в небо ударил. Понимаю, какие там нервы, особенно дома. Не за что, считаю, его винить. На днях слышал интервью Федора, и его слова вызывают уважение. Вся сборная – молодцы. И я бы с удовольствием сказал бы парням "спасибо" лично. Только ни с кем не знаком. Надеюсь – пока...

"Сытым русским из КХЛ в НХЛ тяжело. Не хватает терпения - уезжают в Россию". Огненное интервью Никиты Задорова