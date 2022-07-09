«Нэшвилл» продлил контракт с Форсбергом на 8 лет и зарплатой в 70 миллионов долларов

«Нэшвилл» объявил о продлении контракта с нападающим Филипом Форсбергом.

Новое соглашение с 27-летним шведом рассчитано на 8 лет, хоккеист будет зарабатывать в среднем около 8,5 миллиона долларов в год, за все время он должен будет получить 70 миллионов долларов.

Филип Форсберг выступает за «Нэшвилл» с 2013 года. В сезоне-2021/22 форвард набрал 84 (42+42) очка в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф швед забросил 1 шайбу в 4 играх первого раунда против «Коламбуса» (счет в серии — 0-4).