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Сегодня, 18:15

Данила Юров: «В голове держал вариант с «Торонто»

Юров поделился эмоциями после того, как «Миннесота» выбрала его на драфте
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Данила Юров.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после того, как «Миннесота» выбрала его на драфте под 24-м номером.

— На какое место рассчитывал в первом раунде? Когда ты мелькал в трансляции, то казалось, что у тебя несколько потухли глаза.

— Команды, у которых были первые 15 пиков, со мной мало контактировали. Поэтому не рассчитывал на их выбор. Но когда «Баффало» следующим взял Остлунда, то немного запереживал. Самый волнительный момент был, когда «Миннесота» свой первый выбор потратила на Огрена. Тогда уже меня маленько затрясло.

Но когда у «Уайлд» подошла очередь выбирать второй раз, то уже понимал, что уйду в ближайшие четыре пика. Знал, что оставшиеся команды были готовы меня забрать — в голове держал вариант с тем же «Торонто». Но я рад оказаться в «Миннесоте». Наверное, это лучший вариант для меня. Это хорошая организация, где работают хорошие люди.

Данила Юров стал одним из трех россиян, выбранных в первом раунде драфта НХЛ-2022. Он был выбран «Миннесотой» под 24-м номером. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба.

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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