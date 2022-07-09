Вайсфельд — о ситуации с Капризовым: «Они разве не знали, что нужна рабочая виза?»
Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.
«Виноваты в этом все: и сам Кирилл, и его агент, и клуб. Они должны были озаботиться этой проблемой, а то получается, что неожиданно наступила зима. Они разве не знали, что нужна рабочая виза? Есть ли вина США? Сложно на эту тему рассуждать, когда ты не знаешь причины. Может, они какие-то документы своевременно не подали. Может, кто-нибудь из работников посольства там напортачил. Американцы же никогда причину отказа не объясняют», — сказал Вайсфельд «СЭ».
По сведениям The Athletic, Капризову дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию. Сообщается, что Капризов сначала пытался вернуться в Северную Америку через Дубай, но получил отказ, так как у него нет рабочей визы. Затем он попытался вылететь в США через остров в Карибском море, но ему вновь было отказано.
В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.
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|О
|1
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|2
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
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|4
|Монреаль
|0
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
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|0
|2
|Виннипег
|0
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|3
|Даллас
|0
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|0
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|4
|Колорадо
|0
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|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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