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Вайсфельд — о ситуации с Капризовым: «Они разве не знали, что нужна рабочая виза?»

Вайсфельд высказался о ситуации с форвардом «Миннесоты» Капризовым
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

«Виноваты в этом все: и сам Кирилл, и его агент, и клуб. Они должны были озаботиться этой проблемой, а то получается, что неожиданно наступила зима. Они разве не знали, что нужна рабочая виза? Есть ли вина США? Сложно на эту тему рассуждать, когда ты не знаешь причины. Может, они какие-то документы своевременно не подали. Может, кто-нибудь из работников посольства там напортачил. Американцы же никогда причину отказа не объясняют», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Кирилл Капризов. «Страшная ситуация». Капризова дважды не пустили в США

По сведениям The Athletic, Капризову дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию. Сообщается, что Капризов сначала пытался вернуться в Северную Америку через Дубай, но получил отказ, так как у него нет рабочей визы. Затем он попытался вылететь в США через остров в Карибском море, но ему вновь было отказано.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Леонид Вайсфельд
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