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Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта-2022 НХЛ по версии The Athletic

18:25
Данила Юров. Фото ХК «Металлург».
Данила Юров. Фото ХК «Металлург».
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Интернет-портал The Athletic составил предварительный рейтинг драфта новичков НХЛ, который пройдет в 2022 году.

В топ-10 рейтинга попали нападающий «Металлурга» Данила Юров и форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко.

Возглавил список канадский форвард Шейн Райт.

Лучшие проспекты драфта НХЛ-2022

Рейтинг The Athletic

15 сентября

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий

2. Мэтью Савуа (Канада) — нападающий

3. Брэд Ламберт (Финляндия) — нападающий

4. Шимон Немец (Словакия) — защитник

5. Данила Юров (Россия) — нападающий

6. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий

7. Айзек Томас (США) — нападающий

8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий

9. Франк Назар (США) — нападающий

10. Логан Кули (США) — нападающий

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Иван Шитик все материалы автора

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