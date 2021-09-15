Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта-2022 НХЛ по версии The Athletic
18:25
Интернет-портал The Athletic составил предварительный рейтинг драфта новичков НХЛ, который пройдет в 2022 году.
В топ-10 рейтинга попали нападающий «Металлурга» Данила Юров и форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко.
Возглавил список канадский форвард Шейн Райт.
Лучшие проспекты драфта НХЛ-2022
Рейтинг The Athletic
15 сентября
1. Шейн Райт (Канада) — нападающий
2. Мэтью Савуа (Канада) — нападающий
3. Брэд Ламберт (Финляндия) — нападающий
4. Шимон Немец (Словакия) — защитник
5. Данила Юров (Россия) — нападающий
6. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий
7. Айзек Томас (США) — нападающий
8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий
9. Франк Назар (США) — нападающий
10. Логан Кули (США) — нападающий
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