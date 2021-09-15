«Каролина» объявила о полной вакцинации в команде от COVID-19

Хоккеисты «Каролины» завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Twitter. «Ураганы» объявили о полной вакцинации 100% команды.

Protecting ourselves. Protecting each other. Doing our part. pic.twitter.com/Xx1iQdtXyx — Carolina Hurricanes (@Canes) September 14, 2021

В минувшем сезоне «Каролина» стала лучшей командой Центрального дивизиона в регулярном чемпионате. Во втором раунде плей-офф команда проиграла «Тампе» со счетом 1-4.