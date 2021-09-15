«Каролина» объявила о полной вакцинации в команде от COVID-19
12:45
Хоккеисты «Каролины» завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Twitter. «Ураганы» объявили о полной вакцинации 100% команды.
В минувшем сезоне «Каролина» стала лучшей командой Центрального дивизиона в регулярном чемпионате. Во втором раунде плей-офф команда проиграла «Тампе» со счетом 1-4.
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