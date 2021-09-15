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«Каролина» объявила о полной вакцинации в команде от COVID-19

12:45
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Хоккеисты «Каролины» завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Twitter. «Ураганы» объявили о полной вакцинации 100% команды.

В минувшем сезоне «Каролина» стала лучшей командой Центрального дивизиона в регулярном чемпионате. Во втором раунде плей-офф команда проиграла «Тампе» со счетом 1-4.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Canes/status/1437816596072960018

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Александр Кравченко все материалы автора

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