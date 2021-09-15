Чинахов: «Не играл с мая месяца, поэтому не могу дождаться первого матча»

В Северной Америке стартуют турниры для новичков, самым известным из которых является турнир в Траверс-Сити. В этом году там сыграют проспекты «Коламбуса», «Торонто», «Детройта», «Далласа» и «Сент-Луиса».

«Я не играл с мая месяца, поэтому не могу дождаться первого матча. На данном этапе любой матч был бы к месту. Я хочу показать себя с лучшей стороны. Думаю, что многие состоявшиеся хоккеисты начинали свой путь именно с таких турниров, так что это хорошая возможность показать, на что я способен. Но, конечно, решать тренерам», — приводит слова нападающего Егора Чинахова сайт «Коламбуса»,