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Сегодня, 20:13

Йоси заменит Маккиннона на Матче всех звезд НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси получил приглашение на Матч всех звезд НХЛ, сообщает журналист Давид Паньотта.

Он заменит нападающего Натан Маккиннона, который пропустит Звездный уик-энд из-за травмы.

«Звездный уик-энд НХЛ-2022 «пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей турнира в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

Натан Маккиннон
Роман Йоси
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
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Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 30 11 62
2 Питтсбург 44 27 17 61
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 43 14 29 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 42 31 11 65
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 41 22 19 46
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 45 22 23 51
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 44 22 22 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
30.01 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
30.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 7
30.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 2 : 1
30.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 2 : 7
30.01 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 2 : 3 Б
30.01 05:00
Аризона – Баффало
 1 : 3
30.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 1 : 0 ОТ
30.01 21:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
30.01 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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