Йоси заменит Маккиннона на Матче всех звезд НХЛ
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси получил приглашение на Матч всех звезд НХЛ, сообщает журналист Давид Паньотта.
Он заменит нападающего Натан Маккиннона, который пропустит Звездный уик-энд из-за травмы.
«Звездный уик-энд НХЛ-2022 «пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей турнира в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|30
|11
|62
|2
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|43
|14
|29
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|43
|8
|35
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|44
|22
|22
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|1 : 3
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|1 : 0 ОТ
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1
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