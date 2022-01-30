Йоси заменит Маккиннона на Матче всех звезд НХЛ

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси получил приглашение на Матч всех звезд НХЛ, сообщает журналист Давид Паньотта.

Он заменит нападающего Натан Маккиннона, который пропустит Звездный уик-энд из-за травмы.

«Звездный уик-энд НХЛ-2022 «пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей турнира в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.