Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы
Нападающий «Колорадо» пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы, сообщает журналист Питер Бау.
Форвард «Эвеланш» не смог продолжить игру против «Бостона» после того, как на третьей минуте первого периода на выходе из своей зоны его жестко встретил форвард «Брюинз» Тэйлор Холл.
Форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|30
|11
|62
|2
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|43
|14
|29
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|43
|8
|35
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|44
|22
|22
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|1 : 3
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|1 : 0 ОТ
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1
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