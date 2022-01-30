Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы, сообщает журналист Питер Бау.

Форвард «Эвеланш» не смог продолжить игру против «Бостона» после того, как на третьей минуте первого периода на выходе из своей зоны его жестко встретил форвард «Брюинз» Тэйлор Холл.

Форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.