Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:03

Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы

Нападающий «Колорадо» пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы, сообщает журналист Питер Бау.

Форвард «Эвеланш» не смог продолжить игру против «Бостона» после того, как на третьей минуте первого периода на выходе из своей зоны его жестко встретил форвард «Брюинз» Тэйлор Холл.

Форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Натан Маккиннон
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прайс провел тренировку с основным составом «Монреаля»

Йоси заменит Маккиннона на Матче всех звезд НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 30 11 62
2 Питтсбург 44 27 17 61
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 43 14 29 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 42 31 11 65
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 41 22 19 46
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 45 22 23 51
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 44 22 22 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
30.01 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
30.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 7
30.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 2 : 1
30.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 2 : 7
30.01 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 2 : 3 Б
30.01 05:00
Аризона – Баффало
 1 : 3
30.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 1 : 0 ОТ
30.01 21:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
30.01 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости