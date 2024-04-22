Йоси вышел на первое место по результативным передачам в плей-офф в истории «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметился результативной передачей в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

Таким образом, на счету 33-летнего швейцарца 32 результативных паса в плей-офф — по этому показателю он вышел на первое место в истории франшизы. Вторую строчку делят Райан Эллис и Райан Джохансен, у которых по 31 передачи.

На счету Йоси 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 85 (23+62) очков.