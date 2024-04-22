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Сегодня, 07:44

«Ванкувер» победил «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф, Задоров сделал голевой пас

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома победил «Нэшвилл» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Дакота Джошуа, голевой пас отдал россиянин Никита Задоров. У гостей голы забили Джейсон Закер и Райан О`Райлли.

«Кэнакс» повели в серии — 1-0. Второй матч состоится 24 апреля в Ванкувере.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Зукер — 1 (Йоси, Янковски), 16:15 — 0:1. Линдхольм — 1 (Джошуа, Задоров), 20:47 — 1:1. О`Райлли — 1 (бол., Нюквист, Форсберг), 30:46 — 1:2. Сутер — 1 (Хьюз, Босер), 48:59 — 2:2. Джошуа — 1 (Гарлэнд, Хьюз), 49:11 — 3:2. Джошуа — 2 (п.в., Блюгерс, Миллер), 58:32 — 4:2.

Вратари: Демко — Сарос (57:59 — 58:32, 59:29 — 59:43).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (4+10+7) — 22 (6+6+10).

Наши: Задоров (19.21/3/0), Михеев (11.30/1/0) — -.

22 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18967 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Источник: НХЛ
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
1. Даллас - Вегас
0 - 0
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
0 - 0
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
11.04
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26.04
27.04
22.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 7 : 6
22.04 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 82 145
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 83 142
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 82 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 83 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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