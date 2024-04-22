«Ванкувер» победил «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф, Задоров сделал голевой пас
«Ванкувер» дома победил «Нэшвилл» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Дакота Джошуа, голевой пас отдал россиянин Никита Задоров. У гостей голы забили Джейсон Закер и Райан О`Райлли.
«Кэнакс» повели в серии — 1-0. Второй матч состоится 24 апреля в Ванкувере.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Зукер — 1 (Йоси, Янковски), 16:15 — 0:1. Линдхольм — 1 (Джошуа, Задоров), 20:47 — 1:1. О`Райлли — 1 (бол., Нюквист, Форсберг), 30:46 — 1:2. Сутер — 1 (Хьюз, Босер), 48:59 — 2:2. Джошуа — 1 (Гарлэнд, Хьюз), 49:11 — 3:2. Джошуа — 2 (п.в., Блюгерс, Миллер), 58:32 — 4:2.
Вратари: Демко — Сарос (57:59 — 58:32, 59:29 — 59:43).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (4+10+7) — 22 (6+6+10).
Наши: Задоров (19.21/3/0), Михеев (11.30/1/0) — -.
22 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18967 зрителей.
Счет в серии: 1-0
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
|1 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|22.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|7 : 6
|22.04
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|82
|145
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|83
|142
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|82
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|83
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41