Яшкин: «Очень рад, что вышел на новый уровень и подписал контракт с «Аризоной»

Нападающий Дмитрий Яшкин прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Аризоной».

«Два года в России оказались для меня реально хорошими и полезными. Я здорово прибавил в игре, нашел свой правильный путь в хоккее. Я очень рад, что вышел на новый уровень и теперь подписал контракт с «Койотс». Для меня это новая возможность показать себя в НХЛ, и я этого с нетерпением жду.

Вообще я хотел вернуться в НХЛ еще перед прошлым сезоном, но это было сложно из-за коронавирусной пандемии и всем, что с этим связано. Я не хотел сидеть долго и ждать. Я хотел играть в хоккей. Потому что если я хочу вернуться в НХЛ, то должен быть на пике формы и в хорошем игровом тонусе. Но если бы я сидел без дела где-то полгода или больше, у меня бы это не получилось. У меня был свой план, и я его придерживался. Все получилось согласно этому», — цитирует Яшкина русскоязычный сайт НХЛ.

Яшкин выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх.