Кори Перри подпишет контракт с «Тампой» на два года

Нападающий Кори Перри продолжит карьеру в «Тампе». Он подпишет контракт на два года, сообщает в Twitter комментатор Кевин Уикс.

В прошедшем сезоне 36-летний канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых набрал 21 (9+12) очко. В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) баллами.

В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счетом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4).