Задоров: «В «Калгари» меня уже добавили в чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!»

Новичок «Калгари» Никита Задоров поделился эмоциями от обмена в канадский клуб из «Чикаго».

«На протяжении последних нескольких дней я видел свое имя в сводках различных слухов. Кроме того, мы не так много общались с «Чикаго» по поводу нового контракта, поэтому, пожалуй, я ожидал подобного развития событий.

Мой агент позвонил утром и предупредил, что «Калгари» заинтересован мной. Я подумал: «Да, валяй» и ждал этого объявления. Затем мне позвонил генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн и сказал, что меня обменяли сюда, и сейчас все это довольно захватывающе для меня.

Парни уже добавили меня в командный чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!» Я ответил: «И это здорово!» Это были первые сообщения, которые мы отправили друг другу", — цитирует Задорова русскоязычный сайт НХЛ.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».