Задоров: «В «Калгари» меня уже добавили в чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!»
Новичок «Калгари» Никита Задоров поделился эмоциями от обмена в канадский клуб из «Чикаго».
«На протяжении последних нескольких дней я видел свое имя в сводках различных слухов. Кроме того, мы не так много общались с «Чикаго» по поводу нового контракта, поэтому, пожалуй, я ожидал подобного развития событий.
Мой агент позвонил утром и предупредил, что «Калгари» заинтересован мной. Я подумал: «Да, валяй» и ждал этого объявления. Затем мне позвонил генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн и сказал, что меня обменяли сюда, и сейчас все это довольно захватывающе для меня.
Парни уже добавили меня в командный чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!» Я ответил: «И это здорово!» Это были первые сообщения, которые мы отправили друг другу", — цитирует Задорова русскоязычный сайт НХЛ.
26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/zadorov-gotov-dobavit-flames-fizicheskoi-moshchi/c-325856018
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