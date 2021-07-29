Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Задоров: «В «Калгари» меня уже добавили в чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!»

19:15
Теги:

Новичок «Калгари» Никита Задоров поделился эмоциями от обмена в канадский клуб из «Чикаго».

«На протяжении последних нескольких дней я видел свое имя в сводках различных слухов. Кроме того, мы не так много общались с «Чикаго» по поводу нового контракта, поэтому, пожалуй, я ожидал подобного развития событий.

Мой агент позвонил утром и предупредил, что «Калгари» заинтересован мной. Я подумал: «Да, валяй» и ждал этого объявления. Затем мне позвонил генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн и сказал, что меня обменяли сюда, и сейчас все это довольно захватывающе для меня.

Парни уже добавили меня в командный чат. Лучич написал: «Теперь мы можем бить соперников вместе!» Я ответил: «И это здорово!» Это были первые сообщения, которые мы отправили друг другу", — цитирует Задорова русскоязычный сайт НХЛ.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/zadorov-gotov-dobavit-flames-fizicheskoi-moshchi/c-325856018

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Олимпиада-2020, медальный зачет на 28 июля: Россия осталась на четвертом месте
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд