Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Яри Курри: «Овечкину должно хватить пяти лет, чтобы побить рекорд Гретцки»

Курри считает, что Овечкину должно хватить пяти лет, чтобы побить рекорд Гретцки
19:06
Теги:

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри поделился мнением о российском нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине и его возможности побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Овечкин круто начал сезон, думаю, это о чем-то говорит, — цитирует Курри «Чемпионат.com». — На сколько лет он подписался, на пять? Думаю, он очень хочет побить рекорд, и пяти лет должно хватить, если со здоровьем все будет в порядке. Уверен, что он голоден, это видно по его игре и тому, как много он забивает».

Россиянин забил 742 гола в НХЛ. Александру нужно забросить еще 153 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4517275-kurri-ovechkin-goloden-on-hochet-pobit-rekord-gretcki-pyati-let-emu-dolzhno-hvatit.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул
0