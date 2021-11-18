Яри Курри: «Овечкину должно хватить пяти лет, чтобы побить рекорд Гретцки»

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри поделился мнением о российском нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине и его возможности побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Овечкин круто начал сезон, думаю, это о чем-то говорит, — цитирует Курри «Чемпионат.com». — На сколько лет он подписался, на пять? Думаю, он очень хочет побить рекорд, и пяти лет должно хватить, если со здоровьем все будет в порядке. Уверен, что он голоден, это видно по его игре и тому, как много он забивает».

Россиянин забил 742 гола в НХЛ. Александру нужно забросить еще 153 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).