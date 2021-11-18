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Самсонов признан второй звездой дня в НХЛ

11:06
Илья Самсонов. Фото AFP
Илья Самсонов. Фото AFP
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

В матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) 24-летний голкипер провел второй в сезоне и пятый в карьере матч на ноль. Он отразил все 34 броска.

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо» Назем Кадри, у которого 3 (1+2) очка в игре с «Ванкувером» (4:2).

Третьей звездой признан форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт, который набрал 2 (1+1) очка в выездной встрече с «Сиэтлом» (4:2).

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Роман Шишов все материалы автора
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