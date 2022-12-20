Георгиев и Сорокин вошли в тройку звезд дня в НХЛ

Вратари Александр Георгиев и Илья Сорокин вошли в тройку звезд дня в НХЛ.

Матч между «Колорадо» и «Айлендерс» завершился нулевой ничьей в основное время и овертайм. Победу по буллитам одержала «Эвеланш» (1:0 Б).

Георгиев, который отразил 26 бросков, стал второй звездой дня. Сорокин — сделавший 46 сейвов — третьей.

Первой звездой дня признан форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру, отметившийся хет-триком после трех передач Владимира Тарасенко в матче против «Ванкувера» (5:1).