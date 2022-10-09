Мюррей: «Мы хорошо ладим с Самсоновым. Эта химия важна во вратарском тандеме»

Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей рассказал о взаимоотношениях с другим голкипером команды Ильей Самсоновым. Оба вратаря пришли в команду в межсезонье.

«Я познакомился с Ильей, мы хорошо ладим. Конечно, мы соревнуемся между собой, но и также помогаем друг другу. Эта химия важна во вратарском тандеме», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

Самсонов присоединился к «Торонто» летом 2022 года. Последние три сезона 25-летний россиянин выступал за «Вашингтон».

В минувшем сезоне на счету Самсонова 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он пропустил 119 шайб и сделал 3 шатаута при 89,6 процента отраженных бросков.