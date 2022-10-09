«Вегас» обыграл «Аризону» в предсезонном матче НХЛ

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Чендлер Стивенсон, Николя Руа, Джонатан Маршессо, Джек Айкел и Алекс Пьетранджело, форвард Павел Дорофеев не отметился результативными действиями. У «Койотс» единственный гол на счету Трэвиса Бойда.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» 12 октября встретится с «Лос-Анджелесом», «Аризона» с 14 октября сыграет с «Питтсбургом».