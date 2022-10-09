Авторы сайта НХЛ считают «Каролину» и «Колорадо» фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о фаворитах в борьбе за Кубок Стэнли.

В опросе приняли участие 15 авторов. По мнению журналистов, лидерами за трофей являются «Каролина» и «Колорадо» — за них проголосовали 6 и 4 человека соответственно. «Флорида» и «Эдмонтон» получили по два голоса, за «Тампу» — один голос.

В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Колорадо», который в финале обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий титул в истории.