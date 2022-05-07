Вратарь «Миннесоты» Флери вышел на третье место по победам в Кубке Стэнли

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери одержал 92-ю в карьере победу в Кубке Стэнли.

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:1) 37-летний канадец отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Теперь голкипер делит третье место по победам в Кубке Стэнли с Грантом Фюром, у которого также 92 выигранных встречи.

Рекорд Кубка Стэнли по победам принадлежит Патрику Руа (151), на второй строчке — Мартин Бродо (113).