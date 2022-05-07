Капризову осталось забросить одну шайбу до повторения рекорда «Миннесоты» по голам в одной серии плей-офф

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов приблизился к рекорду клуба по голам в одной серии плей-офф, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 7 мая россиянин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Сент-Луисом» (5:1). Теперь у Капризова 4 гола в серии против «Блюз» — это второй показатель в истории клуба.

Рекорд «Миннесоты» по голам в одной серии плей-офф принадлежит Мариану Габорику и Уэсу Вальцу — оба хоккеиста забросили по 5 шайб в серии против «Ванкувера» в полуфинале Западной конференции в сезоне-2002/03.

Четвертый матч серии «Миннесота» — «Сент-Луис» пройдет завтра, 8 мая. Начало — в 23.30 (мск).