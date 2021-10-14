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Бобровский о рождении дочери: «Совершенно иной уровень энергетики. Отцовство добавляет ответственности»

Бобровский поделился эмоциями после рождения дочери
11:30
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал о своих эмоциях после рождения дочери.

«Первенец — это совершенно иной уровень энергетики в семье и иной уровень ответственности. Но при этом мы по-настоящему счастливы и получаем огромное удовольствие», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

По словам 33-летнего вратаря, после выставочного матча с «Тампой» (2:4) 9 октября он подменил жену на ночном дежурстве, потому что она до этого почти не спала пять дней.

«Отцовство добавляет ответственности. Но, думаю, со временем мы разберемся со всеми этими проблемами, которые даже можно назвать приятными», — сказал он.

7 октября у Бобровского и его жены Ольги родилась дочь, которую назвали Каролиной.

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