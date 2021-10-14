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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

10:50
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой стал капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний российский хоккеист набрал 4 очка (2+2) в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (5:1). Он вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ, обойдя Марселя Дионна (731).

Второй звездой дня был признан нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш, который набрал два очка (1+1) во встрече с «Виннипегом» (4:1).

Третья звезда — защитник «Колорадо» Боуэн Байрэм, набравший два очка (1+1) в игре с «Чикаго» (4:2).

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