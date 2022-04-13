До результата Хабибулина Бобровскому осталась всего одна победа

Победа «Флориды» над «Анахаймом» (3:2 ОТ) стала для Сергея Бобровского 35-й в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Вратарь «Пантер» делит второе место в сезоне по числу выигранных матчей с соотечественником Андреем Василевским и датчанином Фредериком Андерсеном. Больше побед одержал только финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» — 36.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22

Вратарь Страна Команда Матчи Победы Юусе Сарос Финляндия Нэшвилл 61 36 Сергей Бобровский Россия Флорида 48 35 Фредерик Андерсен Дания Каролина 51 35 Андрей Василевский Россия Тампа-Бэй 57 35 Игорь Шестеркин Россия Рейнджерс 49 34 Дарси Кемпер Канада Колорадо 50 34 Якоб Маркстрем Швеция Калгари 58 34 Тристан Джарри Канада Питтсбург 57 33

По общему числу выигранных матчей в НХЛ (332) Бобровский занимает 28-е место, уступая всего двум нашим вратарям. Причем от Николая Хабибулина Сергея отделяет всего одна победа. Лучший российский результат принадлежит Евгению Набокову, который добился успеха 353 раза. Рекорд НХЛ удерживает (и вряд ли отпустит в ближайшие годы) Мартин Бродо. У канадца 691 победа.

Лидеры по победам среди российских вратарей

Вратарь Команды Матчи Победы Евгений Набоков Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй 697 353 Николай Хабибулин Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон 799 333 Сергей Бобровский Филадельфия, Коламбус, Флорида 586 332 Семен Варламов Вашингтон, Колорадо, Айлендерс 557 260 Андрей Василевский Тампа-Бэй 359 225 Илья Брызгалов Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота 465 221 Антон Худобин Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас 259 114 Михаил Шталенков Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида 190 62

По числу побед с начала дебютного для себя сезона-2010/11 Бобровский идет в НХЛ вторым, проигрывая только Марку-Андре Флери. Помимо них отметку в 300 выигрышей преодолели не выступавшие в этом сезоне Пекка Ринне и Кэри Прайс, вплотную к ней подобрался вратарь «Далласа» Брэйден Холтби.

Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2021/22