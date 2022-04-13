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Сегодня, 20:20

До результата Хабибулина Бобровскому осталась всего одна победа

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 35-ю победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Победа «Флориды» над «Анахаймом» (3:2 ОТ) стала для Сергея Бобровского 35-й в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Вратарь «Пантер» делит второе место в сезоне по числу выигранных матчей с соотечественником Андреем Василевским и датчанином Фредериком Андерсеном. Больше побед одержал только финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» — 36.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22

Вратарь

Страна

Команда

Матчи

Победы

Юусе Сарос

Финляндия

Нэшвилл

61

36

Сергей Бобровский

Россия

Флорида

48

35

Фредерик Андерсен

Дания

Каролина

51

35

Андрей Василевский

Россия

Тампа-Бэй

57

35

Игорь Шестеркин

Россия

Рейнджерс

49

34

Дарси Кемпер

Канада

Колорадо

50

34

Якоб Маркстрем

Швеция

Калгари

58

34

Тристан Джарри

Канада

Питтсбург

57

33

По общему числу выигранных матчей в НХЛ (332) Бобровский занимает 28-е место, уступая всего двум нашим вратарям. Причем от Николая Хабибулина Сергея отделяет всего одна победа. Лучший российский результат принадлежит Евгению Набокову, который добился успеха 353 раза. Рекорд НХЛ удерживает (и вряд ли отпустит в ближайшие годы) Мартин Бродо. У канадца 691 победа.

Лидеры по победам среди российских вратарей

Вратарь

Команды

Матчи

Победы

Евгений Набоков

Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй

697

353

Николай Хабибулин

Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон

799

333

Сергей Бобровский

Филадельфия, Коламбус, Флорида

586

332

Семен Варламов

Вашингтон, Колорадо, Айлендерс

557

260

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

359

225

Илья Брызгалов

Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота

465

221

Антон Худобин

Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас

259

114

Михаил Шталенков

Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида

190

62

По числу побед с начала дебютного для себя сезона-2010/11 Бобровский идет в НХЛ вторым, проигрывая только Марку-Андре Флери. Помимо них отметку в 300 выигрышей преодолели не выступавшие в этом сезоне Пекка Ринне и Кэри Прайс, вплотную к ней подобрался вратарь «Далласа» Брэйден Холтби.

Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2021/22

Вратарь

Страна

Команды

Матчи

Победы

Марк-Андре Флери

Канада

Питтсбург, Вегас, Чикаго, Миннесота

618

367

Сергей Бобровский

Россия

Филадельфия, Коламбус, Флорида

586

332

Пекка Ринне

Финляндия

Нэшвилл

570

307

Кэри Прайс

Канада

Монреаль

573

300

Брэйден Холтби

Канада

Вашингтон, Ванкувер, Даллас

513

299

Джонатан Куик

США

Лос-Анджелес

587

293

Туукка Раск

Финляндия

Бостон

514

283

Хенрик Лундквист

Швеция

Рейнджерс

549

282
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Сразу три игрока НХЛ забили 50 голов в сезоне, такого не было 12 лет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
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13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 2 : 6
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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