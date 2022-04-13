До результата Хабибулина Бобровскому осталась всего одна победа
Победа «Флориды» над «Анахаймом» (3:2 ОТ) стала для Сергея Бобровского 35-й в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Пантер» делит второе место в сезоне по числу выигранных матчей с соотечественником Андреем Василевским и датчанином Фредериком Андерсеном. Больше побед одержал только финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» — 36.
Лидеры по победам в сезоне-2021/22
|
Вратарь
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
Юусе Сарос
|
Финляндия
|
Нэшвилл
|
61
|
36
|
Сергей Бобровский
|
Россия
|
Флорида
|
48
|
35
|
Фредерик Андерсен
|
Дания
|
Каролина
|
51
|
35
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
57
|
35
|
Игорь Шестеркин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
49
|
34
|
Дарси Кемпер
|
Канада
|
Колорадо
|
50
|
34
|
Якоб Маркстрем
|
Швеция
|
Калгари
|
58
|
34
|
Тристан Джарри
|
Канада
|
Питтсбург
|
57
|
33
По общему числу выигранных матчей в НХЛ (332) Бобровский занимает 28-е место, уступая всего двум нашим вратарям. Причем от Николая Хабибулина Сергея отделяет всего одна победа. Лучший российский результат принадлежит Евгению Набокову, который добился успеха 353 раза. Рекорд НХЛ удерживает (и вряд ли отпустит в ближайшие годы) Мартин Бродо. У канадца 691 победа.
Лидеры по победам среди российских вратарей
|
Вратарь
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Евгений Набоков
|
Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй
|
697
|
353
|
Николай Хабибулин
|
Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон
|
799
|
333
|
Сергей Бобровский
|
Филадельфия, Коламбус, Флорида
|
586
|
332
|
Семен Варламов
|
Вашингтон, Колорадо, Айлендерс
|
557
|
260
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
359
|
225
|
Илья Брызгалов
|
Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота
|
465
|
221
|
Антон Худобин
|
Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас
|
259
|
114
|
Михаил Шталенков
|
Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида
|
190
|
62
По числу побед с начала дебютного для себя сезона-2010/11 Бобровский идет в НХЛ вторым, проигрывая только Марку-Андре Флери. Помимо них отметку в 300 выигрышей преодолели не выступавшие в этом сезоне Пекка Ринне и Кэри Прайс, вплотную к ней подобрался вратарь «Далласа» Брэйден Холтби.
Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2021/22
|
Вратарь
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Марк-Андре Флери
|
Канада
|
Питтсбург, Вегас, Чикаго, Миннесота
|
618
|
367
|
Сергей Бобровский
|
Россия
|
Филадельфия, Коламбус, Флорида
|
586
|
332
|
Пекка Ринне
|
Финляндия
|
Нэшвилл
|
570
|
307
|
Кэри Прайс
|
Канада
|
Монреаль
|
573
|
300
|
Брэйден Холтби
|
Канада
|
Вашингтон, Ванкувер, Даллас
|
513
|
299
|
Джонатан Куик
|
США
|
Лос-Анджелес
|
587
|
293
|
Туукка Раск
|
Финляндия
|
Бостон
|
514
|
283
|
Хенрик Лундквист
|
Швеция
|
Рейнджерс
|
549
|
282
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|1 : 0
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|2 : 6
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15