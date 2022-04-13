Вратарь «Каролины» в матче с «Рейнджерс» отдал пас от красной линии

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Каролиной» (2:4) произошел курьезный момент.

Вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен во время отложенного штрафа поехал на скамейку запасных, однако в этот момент его партнер отдал ему пас. Датчанину пришлось провести шайбу до середины площадки и сделать передачу назад. При этом форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не стал отбирать шайбу у Андерсена.

В текущем сезоне Андерсен провел 51 матч, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 104 шайбы при 92,6 процента отраженных бросков.