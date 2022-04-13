Сразу три игрока НХЛ забили 50 голов в сезоне, такого не было 12 лет
Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер отметился голом в матче против «Каролины» (2:5) и стал третьим игроком, которому удалось забросить 50 шайб в сезоне-2021/22. До форварда «Рейнджерс» до этой отметки добрались Остон Мэттьюс из «Торонто» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».
В XXI веке в НХЛ всего пять раз фиксировалось больше двух снайперских «полтинников». В сезонах-2000/01, -2007/08, -2009/10 и 2021/22 по 50 голов забивали три игрока, а в рекордном сезоне-2005/06 — целых пятеро.
Игроки, забивавшие 50 и более голов за сезон в XXI веке
|
Сезон
|
Снайперы 50+
|
Снайперы
|
2000/01
|
3
|
Буре-59, Сакик-54, Ягр-52
|
2001/02
|
1
|
Игинла-52
|
2002/03
|
1
|
Хейдук-50
|
2005/06
|
5
|
Чичу-56, Ягр-54, Ковальчук-52, Овечкин-52, Хитли-50
|
2006/07
|
2
|
Лекавалье-52, Хитли-50
|
2007/08
|
3
|
Овечкин-65, Ковальчук-52, Игинла-50
|
2008/09
|
1
|
Овечкин-56
|
2009/10
|
3
|
Кросби-51, Стэмкос-51, Овечкин-50
|
2010/11
|
1
|
Перри-50
|
2011/12
|
2
|
Стэмкос-60, Малкин-50
|
2013/14
|
1
|
Овечкин-51
|
2014/15
|
1
|
Овечкин-53
|
2015/16
|
1
|
Овечкин-50
|
2018/19
|
2
|
Овечкин-51, Драйзайтль-50
|
2021/22
|
3
|
Мэттьюс-58, Драйзайтль-51, Крайдер — 50
Крайдер — второй в сезоне и 12-й в истории американский хоккеист, которому удалось забить 50 голов за сезон. Больше двух раз юбилейную отметку преодолевали два представителя США — Бретт Халл (пять раз) и Джон Леклер (трижды). Кстати, американские топ-5 в истории составляют четыре результата Халла и 58 шайб Остона Мэттьюса в нынешнем сезоне.
Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат
|
Игрок
|
Команды
|
Сезоны 50+
|
Бретт Халл
|
Сент-Луис
|
5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57)
|
Джон Леклер
|
Филадельфия
|
3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51)
|
Пэт Лафонтен
|
Айлендерс, Баффало
|
2 (1989/90-54, 1992/93-53)
|
Джереми Реник
|
Чикаго
|
2 (1991/92-53, 1992/93-50)
|
Кевин Стивенс
|
Питтсбург
|
2 (1991/92-54, 1992/93-55)
|
Кейт Ткачак
|
Виннипег/Финикс
|
2 (1995/96-50, 1996/97-52)
|
Бобби Карпентер
|
Вашингтон
|
1 (1984/85-53)
|
Джимми Карсон
|
Лос-Анджелес
|
1 (1987/88-55)
|
Джо Маллен
|
Калгари
|
1 (1988/89-51)
|
Майк Модано
|
Даллас
|
1 (1993/94-50)
|
Остон Мэттьюс
|
Торонто
|
1 (2021/22-58)
|
Крис Крайдер
|
Рейнджерс
|
1 (2021/22-50)
30-летний американец оказался всего четвертым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отличиться за сезон 50 раз. Больше Крайдера забивали только Адам Грэйвс в сезоне-1993/94 (52 гола) и Яромир Ягр в сезоне-2005/06 (54 гола).
Игроки «Рейнджерс», забивавшие больше 45 голов за сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
2005/06
|
82
|
54
|
Адам Грэйвс
|
Канада
|
1993/94
|
84
|
52
|
Крис Крайдер
|
США
|
2021/22
|
74
|
50
|
Вик Хэдфилд
|
Канада
|
1971/72
|
78
|
50
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
1990/91
|
79
|
49
|
Пьер Лярош
|
Канада
|
1983/84
|
77
|
48
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1995/96
|
74
|
47
|
Жан Ратель
|
Канада
|
1971/72
|
63
|
46
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|1 : 0
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|2 : 6
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15