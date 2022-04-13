Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:30

Сразу три игрока НХЛ забили 50 голов в сезоне, такого не было 12 лет

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер стал третьим игроком, которому удалось забросить 50 шайб в текущем сезоне
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Крис Крайдер.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер отметился голом в матче против «Каролины» (2:5) и стал третьим игроком, которому удалось забросить 50 шайб в сезоне-2021/22. До форварда «Рейнджерс» до этой отметки добрались Остон Мэттьюс из «Торонто» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

В XXI веке в НХЛ всего пять раз фиксировалось больше двух снайперских «полтинников». В сезонах-2000/01, -2007/08, -2009/10 и 2021/22 по 50 голов забивали три игрока, а в рекордном сезоне-2005/06 — целых пятеро.

Игроки, забивавшие 50 и более голов за сезон в XXI веке

Сезон

Снайперы 50+

Снайперы

2000/01

3

Буре-59, Сакик-54, Ягр-52

2001/02

1

Игинла-52

2002/03

1

Хейдук-50

2005/06

5

Чичу-56, Ягр-54, Ковальчук-52, Овечкин-52, Хитли-50

2006/07

2

Лекавалье-52, Хитли-50

2007/08

3

Овечкин-65, Ковальчук-52, Игинла-50

2008/09

1

Овечкин-56

2009/10

3

Кросби-51, Стэмкос-51, Овечкин-50

2010/11

1

Перри-50

2011/12

2

Стэмкос-60, Малкин-50

2013/14

1

Овечкин-51

2014/15

1

Овечкин-53

2015/16

1

Овечкин-50

2018/19

2

Овечкин-51, Драйзайтль-50

2021/22

3

Мэттьюс-58, Драйзайтль-51, Крайдер — 50

Крайдер — второй в сезоне и 12-й в истории американский хоккеист, которому удалось забить 50 голов за сезон. Больше двух раз юбилейную отметку преодолевали два представителя США — Бретт Халл (пять раз) и Джон Леклер (трижды). Кстати, американские топ-5 в истории составляют четыре результата Халла и 58 шайб Остона Мэттьюса в нынешнем сезоне.

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат

Игрок

Команды

Сезоны 50+

Бретт Халл

Сент-Луис

5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57)

Джон Леклер

Филадельфия

3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51)

Пэт Лафонтен

Айлендерс, Баффало

2 (1989/90-54, 1992/93-53)

Джереми Реник

Чикаго

2 (1991/92-53, 1992/93-50)

Кевин Стивенс

Питтсбург

2 (1991/92-54, 1992/93-55)

Кейт Ткачак

Виннипег/Финикс

2 (1995/96-50, 1996/97-52)

Бобби Карпентер

Вашингтон

1 (1984/85-53)

Джимми Карсон

Лос-Анджелес

1 (1987/88-55)

Джо Маллен

Калгари

1 (1988/89-51)

Майк Модано

Даллас

1 (1993/94-50)

Остон Мэттьюс

Торонто

1 (2021/22-58)

Крис Крайдер

Рейнджерс

1 (2021/22-50)

30-летний американец оказался всего четвертым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отличиться за сезон 50 раз. Больше Крайдера забивали только Адам Грэйвс в сезоне-1993/94 (52 гола) и Яромир Ягр в сезоне-2005/06 (54 гола).

Игроки «Рейнджерс», забивавшие больше 45 голов за сезон

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Яромир Ягр

Чехия

2005/06

82

54

Адам Грэйвс

Канада

1993/94

84

52

Крис Крайдер

США

2021/22

74

50

Вик Хэдфилд

Канада

1971/72

78

50

Майк Гартнер

Канада

1990/91

79

49

Пьер Лярош

Канада

1983/84

77

48

Марк Мессье

Канада

1995/96

74

47

Жан Ратель

Канада

1971/72

63

46
Крис Крайдер
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

До результата Хабибулина Бобровскому осталась всего одна победа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 2 : 6
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости