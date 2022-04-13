Сразу три игрока НХЛ забили 50 голов в сезоне, такого не было 12 лет

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер отметился голом в матче против «Каролины» (2:5) и стал третьим игроком, которому удалось забросить 50 шайб в сезоне-2021/22. До форварда «Рейнджерс» до этой отметки добрались Остон Мэттьюс из «Торонто» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

В XXI веке в НХЛ всего пять раз фиксировалось больше двух снайперских «полтинников». В сезонах-2000/01, -2007/08, -2009/10 и 2021/22 по 50 голов забивали три игрока, а в рекордном сезоне-2005/06 — целых пятеро.

Игроки, забивавшие 50 и более голов за сезон в XXI веке

Сезон Снайперы 50+ Снайперы 2000/01 3 Буре-59, Сакик-54, Ягр-52 2001/02 1 Игинла-52 2002/03 1 Хейдук-50 2005/06 5 Чичу-56, Ягр-54, Ковальчук-52, Овечкин-52, Хитли-50 2006/07 2 Лекавалье-52, Хитли-50 2007/08 3 Овечкин-65, Ковальчук-52, Игинла-50 2008/09 1 Овечкин-56 2009/10 3 Кросби-51, Стэмкос-51, Овечкин-50 2010/11 1 Перри-50 2011/12 2 Стэмкос-60, Малкин-50 2013/14 1 Овечкин-51 2014/15 1 Овечкин-53 2015/16 1 Овечкин-50 2018/19 2 Овечкин-51, Драйзайтль-50 2021/22 3 Мэттьюс-58, Драйзайтль-51, Крайдер — 50

Крайдер — второй в сезоне и 12-й в истории американский хоккеист, которому удалось забить 50 голов за сезон. Больше двух раз юбилейную отметку преодолевали два представителя США — Бретт Халл (пять раз) и Джон Леклер (трижды). Кстати, американские топ-5 в истории составляют четыре результата Халла и 58 шайб Остона Мэттьюса в нынешнем сезоне.

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат

Игрок Команды Сезоны 50+ Бретт Халл Сент-Луис 5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57) Джон Леклер Филадельфия 3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51) Пэт Лафонтен Айлендерс, Баффало 2 (1989/90-54, 1992/93-53) Джереми Реник Чикаго 2 (1991/92-53, 1992/93-50) Кевин Стивенс Питтсбург 2 (1991/92-54, 1992/93-55) Кейт Ткачак Виннипег/Финикс 2 (1995/96-50, 1996/97-52) Бобби Карпентер Вашингтон 1 (1984/85-53) Джимми Карсон Лос-Анджелес 1 (1987/88-55) Джо Маллен Калгари 1 (1988/89-51) Майк Модано Даллас 1 (1993/94-50) Остон Мэттьюс Торонто 1 (2021/22-58) Крис Крайдер Рейнджерс 1 (2021/22-50)

30-летний американец оказался всего четвертым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отличиться за сезон 50 раз. Больше Крайдера забивали только Адам Грэйвс в сезоне-1993/94 (52 гола) и Яромир Ягр в сезоне-2005/06 (54 гола).

Игроки «Рейнджерс», забивавшие больше 45 голов за сезон