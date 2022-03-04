Вратарь «Флориды» Бобровский стал третьей звездой матча против «Оттавы»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:0).

В игре против «Сенаторз» россиянин отразил все 18 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал нападающий «Флориды» Патрик Хорнквист, на счету которого гол и результативная передача.

Второй звездой встречи признан еще один форвард «Пантерз» Райан Ломберг, который сделал голевой пас.