Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:15

Бобровский стал третьей звездой матча против «Оттавы»

Вратарь «Флориды» Бобровский стал третьей звездой матча против «Оттавы»
Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:0).

В игре против «Сенаторз» россиянин отразил все 18 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал нападающий «Флориды» Патрик Хорнквист, на счету которого гол и результативная передача.

Второй звездой встречи признан еще один форвард «Пантерз» Райан Ломберг, который сделал голевой пас.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Бои «толпа на толпу» — новый тренд в поп-ММА. Выглядит жестоко и совсем не спортивно
С рождения в детдоме терпела травлю в школе и жила мечтой о Паралимпиаде: лучшую лыжницу России Екатерину Румянцеву отстранили от Игр в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, расписание и результаты матчей 4 марта. «Вашингтон» против «Каролины», «Тампа» — «Питтсбург и другие игры

Гол Подколзина принес «Ванкуверу» победу над «Айлендерс»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 37 17 79
2 Питтсбург 56 34 22 76
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 36 18 77
2 Тампа-Бэй 53 35 18 76
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 53 19 34 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 52 32 20 67
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 4 : 5
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 0
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 3 : 4
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 - : -
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 38 2.06
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости