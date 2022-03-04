Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Каролиной»

Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой матча с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:0).

На счету россиянина гол и результативная передача.

Первой звездой матча стал вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек, который отразил все 36 бросков по своим воротам.

Третья звезда — защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари, который забросил одну шайбу и сделал голевой пас.