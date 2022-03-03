«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Каролины» Свечникова в матче НХЛ 4 марта

В ночь с 3 на 4 марта пройдет очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Каролины» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03:00. «Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз»

03:00. «Филадельфия Флайерз» — «Миннесота Уайлд»

03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»

03:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс»

04:30. «Чикаго Блэкхокс» — «Эдмонтон Ойлерз»

05:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»

05:00. «Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс»

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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