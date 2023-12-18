Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустит несколько недель из-за травмы

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер получил травму в матче с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщил TSN главный тренер «Старз» Питер Дебур.

Голкипер пропустит несколько недель из-за повреждения нижней части тела. Дебур отметил, что вратарь избежал негативного сценария.

В этом сезоне Эттинджер провел за «Даллас» 21 матч, в среднем пропуская 2,93 шайбы и отражая 90,1 процента бросков.