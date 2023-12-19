Флери останется в запасе на выездной матч «Миннесоты» с «Питтсбургом»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс заявил, что вратарь Марк-Андре Флери останется в запасе на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

С первых минут на лед выйдет Филип Густавссон. Для Флери это может быть последний матч в Питтсбурге. 39-летний канадец выступал за «Пингвинз» с 2003 по 2017 год и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Флери провел 11 матчей, в которых пропустил 36 шайб при 88,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.29.