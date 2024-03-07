«Питтсбург» на своем льду сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, Пенсильвания, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Питтсбург» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. «Вашингтон» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 65 очков. «Питтсбург» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. «Вашингтон» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 65 очков.

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