Воронков в матче с «Бостоном» забросил четвертую шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

23-летний россиянин забросил шайбу с передачи Егора Чинахова на 16-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Воронкова 10 (4+6) очков в 17 матчах сезона.