Эвасон уволен с поста главного тренера «Миннесоты». У «Уайлд» семь поражений подряд

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте клуба.

Также команду покинул помощник 59-летнего канадца Боб Вудс. На данный момент и.о. главного тренера не назван. Эвасон возглавлял «Миннесоту» с 2020 года.

«Миннесота» проиграла последние 7 матчей. «Уайлд» занимают 14-е место в Западной конференции, набрав 14 очков в 19 матчах.