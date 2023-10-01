Воронков спровоцировал массовую драку во время предсезонного матча «Коламбус» — «Баффало»

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков стан виновником массовой драки в предсезонном матче НХЛ с «Баффало» (3:4).

В конце второго периода форвард «Блю Джэкетс» намеренно задел после свистка вратаря «Сэйбрз» Девона Леви, после чего тот упал. Далее одноклубники голкипера бросились его защищать и началась массовая драка.

Ранее в ходе предсезонного матча с «Сиэтлом» массовую драку начал защитник «Калгари» Никита Задоров.