«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Сан-Хосе» в предсезонном матче

«Лос-Анджелес» на выезде победил «Сан-Хосе» в овертайме предсезонного матча — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забил Алекс Лаферрье. У хозяев — Томаш Гертл.

Победный гол в овертайме на счету Сэмуэла Фагемо.

В следующем матче «Кингз» встретятся с «Анахаймом» 4 октября. «Сан-Хосе» в этот же день сыграет с «Вегасом».