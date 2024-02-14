Воронков открыл счет в матче «Оттава» — «Коламбус»

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 8-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал россиянин Кирилл Марченко, сделавший голевую передачу.