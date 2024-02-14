Кучеров набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

30-летний россиянин на 2-й минуте второго периода реализовал большинство «Лайтнинг». Для него этот гол стал 34-м в текущем сезоне.

Теперь на счету Кучерова 90 (34+56) очков в этом сезоне. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров.