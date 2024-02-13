Форвард «Далласа» Дадонов выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Российский хоккеист «Даллас Старз» Евгений Дадонов был травмирован в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем», сообщает журналист Брайан Реа в соцсети Х. Игра прошла 10 февраля.
По данным источника, спортсмен выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
В текущем сезоне Дадонов сыграл 50 матчей за «Даллас» и набрал 23 (12 + 11) очка. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице «Запада», набрав 70 очков за 52 игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|51
|26
|25
|56
|5
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|6
|Вашингтон
|51
|23
|28
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|52
|21
|31
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|51
|28
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|52
|24
|28
|53
|7
|Аризона
|51
|23
|28
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|53
|35
|18
|76
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|52
|21
|31
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
|14.02
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|- : -
|14.02
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|- : -
|14.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|- : -
|14.02
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|- : -
|14.02
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|14.02
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|14.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|- : -
|14.02
|04:00
|
Даллас – Каролина
|- : -
|14.02
|04:30
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|14.02
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|12
|1.9
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