Форвард «Далласа» Дадонов выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Российский хоккеист «Даллас Старз» Евгений Дадонов был травмирован в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем», сообщает журналист Брайан Реа в соцсети Х. Игра прошла 10 февраля.

По данным источника, спортсмен выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

В текущем сезоне Дадонов сыграл 50 матчей за «Даллас» и набрал 23 (12 + 11) очка. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице «Запада», набрав 70 очков за 52 игры.