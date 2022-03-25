Тарасенко стал пятым бомбардиром в истории «Сент-Луиса»

Владимир Тарасенко реализовал большинство в проигранном матче с «Филадельфией» (2:5) и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса». Российский форвард, выступающий за «блюзменов» с 2013 года, набрал 497 (239+258) очко и обошел шведа Александра Стена.

Впереди него располагаются три канадца из 1970-1980-х и главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл. Но если позиции Гарри Ангера и Брайана Саттера в ближайшие три-четыре сезона Владимир попробует проатаковать, то смещение Бретта Халла и тем более Берни Федерко выглядит маловероятным.

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