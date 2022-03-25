Тарасенко стал пятым бомбардиром в истории «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко реализовал большинство в проигранном матче с «Филадельфией» (2:5) и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса». Российский форвард, выступающий за «блюзменов» с 2013 года, набрал 497 (239+258) очко и обошел шведа Александра Стена.
Впереди него располагаются три канадца из 1970-1980-х и главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл. Но если позиции Гарри Ангера и Брайана Саттера в ближайшие три-четыре сезона Владимир попробует проатаковать, то смещение Бретта Халла и тем более Берни Федерко выглядит маловероятным.
Лучшие бомбардиры «Сент-Луиса» в НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Годы в команде
|
И
|
О (Г+П)
|
Берни Федерко
|
Канада
|
1976-1989
|
927
|
1073 (352+721)
|
Бретт Халл
|
США
|
1988-1998
|
744
|
936 (527+409)
|
Брайан Саттер
|
Канада
|
1976-1988
|
779
|
636 (303+333)
|
Гарри Ангер
|
Канада
|
1971-1979
|
662
|
575 (292+283)
|
Владимир Тарасенко
|
Россия
|
2013-н.в.
|
587
|
497 (239+258)
|
Александр Стен
|
Швеция
|
2008-2020
|
765
|
496 (195+301)
|
Павол Демитра
|
Словакия
|
1997-2004
|
494
|
493 (204+289)
|
Дэвид Бэкес
|
США
|
2006-2016
|
727
|
460 (206+254)
|
Эл Маккиннис
|
Канада
|
1995-2003
|
613
|
452 (127+325)
|
Дэвид Перрон
|
Канада
|
2007-2013, 2018-н.в.
|
655
|
451 (191+260)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|64
|21
|43
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1