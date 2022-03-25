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25 марта, 22:57

Тарасенко сравнялся с Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сравнялся с Александром Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форвардов по 239 голов. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на 10 точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 75.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Александр Овечкин

Вашингтон

1260

770

Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

483

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

473

Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

443

Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

437

Евгений Малкин

Питтсбург

969

437

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

430

Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

356

Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

337

Павел Дацюк

Детройт

953

314

Алексей Жамнов

Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон

807

249

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

587

239

Александр Семин

Вашингтон, Каролина, Монреаль

650

239

Сергей Самсонов

Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида

888

235

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

543

232
Александр Семин
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 65 30 35 70
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
26.03 02:00
Баффало – Вашингтон
 - : -
26.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
26.03 03:00
Виннипег – Коламбус
 - : -
26.03 04:00
Калгари – Аризона
 - : -
26.03 04:00
Колорадо – Филадельфия
 - : -
26.03 19:30
Бостон – Айлендерс
- : -
26.03 19:30
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.03 20:30
Даллас – Ванкувер
 - : -
26.03 22:00
Вегас – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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