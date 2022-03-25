Тарасенко сравнялся с Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сравнялся с Александром Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форвардов по 239 голов. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на 10 точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 75.

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