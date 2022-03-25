Тарасенко сравнялся с Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сравнялся с Александром Семиным в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форвардов по 239 голов. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на 10 точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 75.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1260
|
770
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
483
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
473
|
Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
443
|
Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
437
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
969
|
437
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
430
|
Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
356
|
Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
337
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
314
|
Алексей Жамнов
|
Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон
|
807
|
249
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
587
|
239
|
Александр Семин
|
Вашингтон, Каролина, Монреаль
|
650
|
239
|
Сергей Самсонов
|
Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида
|
888
|
235
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
543
|
232
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|64
|21
|43
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1