5-летний парень, который борется с раком, принял участие в матче и пресс-конференции «Эдмонтона»

Пятилетний болельщик «Эдмонтона» Бен Стелтер, который борется с раком, после игры с «Сан-Хосе» (5:2) принял участие в пресс-конференции вместе с нападающим Заком Хайманом.

Мальчик также принял принял участие в матче. После игры он даже не постеснялся отвечал на вопросы журналистов и сказал, что звезды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — его любимые игроки.

У Стелтера диагностировали опухоль мозга год назад в возрасте четырех лет, и он прошел четыре этапа химиотерапии и 40 сеансов лучевой терапии, чтобы удалить ее. В декабре опухоль вернулась, и в ближайшие недели он пройдет еще несколько этапов лучевой терапии.

Tonight's MVP Ben joins Zach for his post-game media availability & well... you just have to watch. ? @Enterprise | #LetsGoOilers | @ZachHyman pic.twitter.com/Eq5tayIvlO — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) March 25, 202

После этого матча «Эдмонтон» с 77 очками занимает седьмое место в Западной конференции.