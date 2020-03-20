НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Владимир Тарасенко: «Подлость в хоккее — понятие растяжимое»

00:40
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался по поводу некорректного поведения хоккеистов во время матчей.

— А бывает в хоккее переход некой грани? Даже если дают установку — бить по больному месту, что вы воспринимаете как подлость?

— Подлость в хоккее — понятие растяжимое. Люди делают то, что позволяет им кормить свою семью. Даже те игроки, у которых репутация грязных, делают это потому, что, во-первых, нужно зарабатывать деньги, а во-вторых, приносить пользу команде. Что они тем самым и делают. (Игорь Рабинер)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир