Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался по поводу некорректного поведения хоккеистов во время матчей.

— А бывает в хоккее переход некой грани? Даже если дают установку — бить по больному месту, что вы воспринимаете как подлость?

— Подлость в хоккее — понятие растяжимое. Люди делают то, что позволяет им кормить свою семью. Даже те игроки, у которых репутация грязных, делают это потому, что, во-первых, нужно зарабатывать деньги, а во-вторых, приносить пользу команде. Что они тем самым и делают. (Игорь Рабинер)