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Сегодня, 14:30

Крикунов: — о безголевой серии Овечкина: «Александру нужно забросить одну шайбу, и все станет на места»

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Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказался о безголевой серии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Такое бывает. Ему надо настроиться и бороться за этот гол. Надо один гол забить, и все станет на места», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Владимир Крикунов
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«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Стэмкос забил 200-й гол в большинстве и стал вторым после Овечкина среди действующих игроков НХЛ
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 24 11 13 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 30 20 10 41
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
Результаты / календарь
5.12
6.12
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19.12
20.12
15.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 4 : 3 Б
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.12 03:30
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 2
15.12 04:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 Б
15.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 7
15.12 06:00
Сиэтл – Чикаго
 7 : 1
15.12 06:00
Ванкувер – Флорида
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
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Ванкувер

 30 42
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 30 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
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Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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