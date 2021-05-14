Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о контракте нападающего Александра Овечкина.

«Я не переживаю. Он не переживает. Сейчас наша забота – это «Бостон». Алекс с нами находится давно, он верит и доверяет нам. Он понимает, что на данный момент самое важное – это сосредоточиться на плей-офф», – приводит слова Леонсиса журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Ted Leonsis on Alex Ovechkin's contract status: "I'm not concerned. He's not concerned. Our concern is the Boston Bruins."



"Alex has been around a long, long time & has a lot of trust and confidence in us & knows the most important thing right now is to focus on the playoffs." — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 14, 2021

В сезоне-2020/21 Овечкин провел 45 матчей за «Вашингтон», на его счету 42 (24+18) очка. Текущий контракт хоккеиста действует до конца сезона. 35-летний россиянин получает 9,5 миллиона долларов в год.