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Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина

17:33
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о контракте нападающего Александра Овечкина.

«Я не переживаю. Он не переживает. Сейчас наша забота – это «Бостон». Алекс с нами находится давно, он верит и доверяет нам. Он понимает, что на данный момент самое важное – это сосредоточиться на плей-офф», – приводит слова Леонсиса журналистка Саманта Пелл в Twitter.

В сезоне-2020/21 Овечкин провел 45 матчей за «Вашингтон», на его счету 42 (24+18) очка. Текущий контракт хоккеиста действует до конца сезона. 35-летний россиянин получает 9,5 миллиона долларов в год.

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