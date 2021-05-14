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Тарасенко может пропустить первый матч «Сент-Луиса» в плей-офф против «Колорадо»

08:55
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал, что форвард Владимир Тарасенко может пропустить первый матч плей-офф НХЛ против «Колорадо».

«Такие опасения есть. Сейчас я не могу вам точно сказать. Прогресс есть, и я надеюсь, что они выйдут на уровень, необходимый для участия в играх плей-офф. Это важно. Вероятность того, что он будет играть, есть. Вопрос пока не решен», — приводит слова Беруби официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. Большую часть сезона россияин пропустил из-за повторной операции на плече.

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