Защитник Артем Зуб продлил контракт с «Оттавой»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб продлил контракт с канадским клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter. Новое соглашение россиянина с «Сенаторз» рассчитано на два сезона.

Artem Zub signs 2 year contract extension with Ottawa Senators! #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/k3IPwWDNzL — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) May 14, 2021

25-летний Зуб в текущем сезоне провел 47 матчей за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «+4».