Защитник Артем Зуб продлил контракт с «Оттавой»
18:05
Защитник «Оттавы» Артем Зуб продлил контракт с канадским клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter. Новое соглашение россиянина с «Сенаторз» рассчитано на два сезона.
25-летний Зуб в текущем сезоне провел 47 матчей за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «+4».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HockeyAgent1/status/1393212692765286401?s=20
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