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Защитник Артем Зуб продлил контракт с «Оттавой»

18:05
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Защитник «Оттавы» Артем Зуб продлил контракт с канадским клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter. Новое соглашение россиянина с «Сенаторз» рассчитано на два сезона.

25-летний Зуб в текущем сезоне провел 47 матчей за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «+4».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HockeyAgent1/status/1393212692765286401?s=20

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