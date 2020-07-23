«Вижу, что у него есть шанс». Тренер «Вашингтона» доволен Алексеевым

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден считает, что у российского защитника Александра Алексеева? есть шанс проявить себя в основе. Ранее 20-летний россиянин выступал за фарм-клуб «Кэпиталз».

— Я вижу, что сегодня Алекс чувствует себя более комфортно, чем вчера, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Рирдена. — Конечно, для нас он — важный «проспект», и я рад, что Алексеев сейчас работает с нами. Ему пока непросто освоиться на таком уровне. Но я вижу, что у него есть шанс. Он очень старается. Он становится лучше с каждым днем. Сейчас самое главное для нас — правильно развивать этого молодого игрока. Мы приняли решение, что он примет участие в пятницу в двустороннем матче. И я отмечу тренеров в АХЛ, которые проделали феноменальную работу, выводя Алексеева и других ребят на новый уровень. Повторю, что этот защитник — важное лицо в нашей раздевалке. В то же время мы понимаем, что в это время года уже не имеем права на ошибку. Тут нельзя проигрывать.