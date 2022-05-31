«Виннипег» получил выбор в первом раунде драфта НХЛ благодаря победе «Рейнджерс»

«Рейнджерс» одержали победу над «Каролиной» в седьмом полуфинальном матче Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счетом 6:2.

Таким образом, благодаря победе «Рейнджерс» «Виннипег» получил дополнительное право выбора в первом раунде драфта НХЛ. В дедлайн «Джетс» и «Нью-Йорк» произвели обмен, в результате которого в стан «Рейджерс» перебрался нападающий Эндрю Копп.

По условиям сделки, «Виннипег» получил за Коппа условный выбор во втором раунде драфта НХЛ, который должен был превратиться в первый, если «Рейнджерс» пройдут два раунда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а сам нападающий при этом сыграет как минимум половину игр. Условия сделки были реализованы.

«Рейнджерс» победили в серии со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф НХЛ, где встретятся с «Тампой».